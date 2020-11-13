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Kayserispor'da iki koronavirüs vakası
Kayserispor Kulübü, bir futbolcu ve antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 13.11.2020 - 15:41
- Güncelleme : 13.11.2020 - 15:49
Koronavirüs salgını spor camiasını etkilemeye devam ediyor.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Kayserispor'da da pozitif vaka görüldü.
1 FUTBOLCU İLE 1 ANTRENÖR
Kayseri ekibi, bir futbolcu ve bir antrenörün koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzde yapılan koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır.
TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz."