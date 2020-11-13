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    Kayserispor'da iki koronavirüs vakası

    Kayserispor Kulübü, bir futbolcu ve antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 15:41
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 15:49
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    Kayserispor'da iki koronavirüs vakası

    Koronavirüs salgını spor camiasını etkilemeye devam ediyor.

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Kayserispor'da da pozitif vaka görüldü.

    1 FUTBOLCU İLE 1 ANTRENÖR

    Kayseri ekibi, bir futbolcu ve bir antrenörün koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüzde yapılan koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır.

    TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

    Kayserispor da iki koronavirüs vakası #1

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