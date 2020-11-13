Kayserispor'da iki koronavirüs vakası

Kayserispor Kulübü, bir futbolcu ve antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüs salgını spor camiasını etkilemeye devam ediyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Kayserispor'da da pozitif vaka görüldü.

1 FUTBOLCU İLE 1 ANTRENÖR

Kayseri ekibi, bir futbolcu ve bir antrenörün koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzde yapılan koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır.

TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."