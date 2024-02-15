Kayserispor'da Majid Hosseini endişesi

İHA
Kayserispor'un İranlı futbolcusu Majid Hosseini'den kötü haber var.
Asya Kupası için ülke milli takımına giden ve 23 Ocak'ta oynanan İran - Hong Kong maçının 65.dakikasında sakatlanarak çıkan Majid Hosseini'nin sakatlığı geçmedi.
Sahalardan uzak kalacak
Asya Kupası sonrasında Kayseri'ye gelerek takıma katılan defans oyuncusunun ayak bileğindeki sakatlığın geçmediği ve 2-3 maç daha takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi.
Ameliyat olması da gündemde olan İranlı Hosseini, eğer bıçak altına yatarsa sezonu dahi kapatma riski ile karşı karşıya.
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Kayserispor forması ile 10 müsabakaya çıkarken 868 dakika sahada kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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