Kayserispor'da Majid Hosseini endişesi Süper Lig ekibi Kayserispor'un İranlı milli futbolcusu Majid Hosseini, Asya Kupası'nda sakatlık geçirmişti. 28 yaşındaki savunma oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler var.

İHA

Kayserispor'un İranlı futbolcusu Majid Hosseini'den kötü haber var.

Asya Kupası için ülke milli takımına giden ve 23 Ocak'ta oynanan İran - Hong Kong maçının 65.dakikasında sakatlanarak çıkan Majid Hosseini'nin sakatlığı geçmedi.

Sahalardan uzak kalacak

Asya Kupası sonrasında Kayseri'ye gelerek takıma katılan defans oyuncusunun ayak bileğindeki sakatlığın geçmediği ve 2-3 maç daha takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi.

Ameliyat olması da gündemde olan İranlı Hosseini, eğer bıçak altına yatarsa sezonu dahi kapatma riski ile karşı karşıya.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Kayserispor forması ile 10 müsabakaya çıkarken 868 dakika sahada kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)