Kayserispor'da Manuel Fernandes kadro dışı bırakıldı

Sezon başında yeniden Türkiye'ye gelen ancak bu kez beklentileri karşılayamayan Manuel Fernandes, Wilfried Kanga ve Harrison Manzala ile birlikte kadro dışı bırakıldı.

Son olarak Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Kayserispor'da önemli bir gelişme yaşandı.

Teknik heyetin yönetime verdiği rapor üzerine, Manzala, Kanga ve Fernandes kadro dışı bırakıldı.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAKLAR

Kendilerine belirlenen idman programına uyacak olan üç futbolcu, yardımcı antrenör eşliğinde çalışacak. Manuel Fernandes, Wilfried Kanga Ve Harrison Manzala, kendilerine kulüp bulmaları halinde ise şehirden gidebilecek.

Manuel Fernandes bu sezon sarı kırmızılı forma ile 11 lig maçında görev alırken 495 dakika sahada kaldı. Harrison Manzala ise 4 lig maçında sadece 123 dakikalık şans bulabildi. Kayserispor'un gol umudu olarak görülen ama kısa sürede futbol dünyasının ağır eleştirilerine maruz kalan Wilfried Kanga ise sarı kırmızılı forma ile 14 Süper Lig maçında 2 gol atarken 919 dakika forma giydi.