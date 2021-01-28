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- Kayserispor'da Manuel Fernandes kadro dışı bırakıldı
Kayserispor'da Manuel Fernandes kadro dışı bırakıldı
- Haber Merkezi
- 28.01.2021 - 10:00
Son olarak Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Kayserispor'da önemli bir gelişme yaşandı.
Teknik heyetin yönetime verdiği rapor üzerine, Manzala, Kanga ve Fernandes kadro dışı bırakıldı.
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAKLAR
Kendilerine belirlenen idman programına uyacak olan üç futbolcu, yardımcı antrenör eşliğinde çalışacak. Manuel Fernandes, Wilfried Kanga Ve Harrison Manzala, kendilerine kulüp bulmaları halinde ise şehirden gidebilecek.
Manuel Fernandes bu sezon sarı kırmızılı forma ile 11 lig maçında görev alırken 495 dakika sahada kaldı. Harrison Manzala ise 4 lig maçında sadece 123 dakikalık şans bulabildi. Kayserispor'un gol umudu olarak görülen ama kısa sürede futbol dünyasının ağır eleştirilerine maruz kalan Wilfried Kanga ise sarı kırmızılı forma ile 14 Süper Lig maçında 2 gol atarken 919 dakika forma giydi.