Kayserispor'da seçim tarihi açıklandı Kayserispor Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurul toplantısını 8 Eylül'de gerçekleştireceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, seçimli olağanüstü genel kurul toplantısını 8 Eylül'de yapma kararı aldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, genel kurul toplantısının 8 Eylül Pazar günü saat 11.00'de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması durumunda, ikinci toplantının 15 Eylül'de aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu.

ALİ ÇAMLI İSTİFA ETMİŞTİ

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor'a 2-1 yenilmelerinin ardından yaptığı açıklamada, kulübün genel kurul kararı aldığını belirtmişti.

Bu kararın ardından, genel kurulun tarihi ve yeri kulüp tarafından resmi olarak ilan edildi.