Kayserispor'da Sergej Jakirovic dönemi başladı

Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 21’inci haftada Sivasspor deplasmanında alınan 5-2’lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Yeni teknik direktör arayışına giren ve Avrupa’da birçok önemli isim ile görüşen Kayserispor, son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran Sergej Jakirovic'le anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, Bosna-Hersek kökenli Hırvat çalıştırıcıyla 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

"HOŞ GELDİN JAKIROVIC"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hoş Geldin Sergej Jakirović



Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sergej Jakirović ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan Teknik Direktör Sergej Jakirović; Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış ve Ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır.



Anlaşmanın hem Sergej Jakirović'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

TOLUNAY KAFKAS OLMADI

Kayserispor Kulübü'nde tecrübeli teknik direktör Tolunay Kafkas da adaylar arasındaki yerini almıştı.

Kafkas'ın, Kayserispor cephesi ile temas kurduğu ve "Göreve hazırım" dediği ileri sürülmüştü.