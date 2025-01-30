Kayserispor'da, sportif direktör Murat Duman ile vedalaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, sportif direktör Murat Duman ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

2021 yılından bugüne kadar sarı-kırmızılı ekipte sportif direktör olarak görev yapan Murat Duman'ın ayrılığına ilişkin kulüpten açıklama yapıldı.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ocak 2021 tarihinde Kayserispor'umuzda sportif direktörlük görevine başlayıp, zor şartlarda özveri ve fedakarlıkla geçen yıl sonuna kadar görev alan Murat Duman hocamız, 3 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen yine fedakârlık göstererek sözleşmesini Kayserispor'umuz lehine karşılıklı olarak fesh etmiştir. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.