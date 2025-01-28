Kayserispor'da takım arkadaşına tokat atan Bahoken kadro dışı kaldı

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Süper Lig’in 21'inci haftasında deplasmanda Sivasspor’a 5-2 mağlup olan Kayserispor’da karşılaşmanın 23’üncü dakikasında takım arkadaşı Cardoso’ya tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Bahoken, Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

Bahoken’in takım arkadaşlarından ve Başkan Nurettin Açıkalın’dan özür dilediği, sarı-kırmızılı yönetiminin Bahoken’in kadro dışı kararı ile alakalı önümüzdeki günlerde yeniden bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

Kayserispor'da Bahoken, yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulundu.

Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi.

25. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kayserispor, Bahoken'in 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.