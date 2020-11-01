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    Kayserispor’da Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

    Kayserispor’da Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

    Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktörlük koltuğunda oturan Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.
    • İHA
    • 01.11.2020 - 23:27
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 23:44
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    Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve müsabakayı kaybeden sarı-kırmızılı takımda Bayram Bektaş dönemi sona erdi.

    Rize dönüşü kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı, sportif direktör Bülent Bölükbaşı ve teknik direktör Bayram Bektaş bir araya geldi.

    Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrasında karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildi.

    Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz toplantı sonrasında, "Bayram Bektaş hocamızla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya karar verdik" açıklamasını yaptı.

    6 MAÇTA 2 GALİBİYET 4 MAĞLUBİYET ALDI

    Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.

    Kayserispor kulübü, 48 saat içinde yeni bir teknik direktör ile anlaşıp Hatayspor ile sahasında oynayacağı müsabakaya hazırlanacak.

    Kayserispor’da Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. #1

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