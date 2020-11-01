- Haberler
- Futbol Haberleri
- Kayserispor’da Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.
Kayserispor’da Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.
- İHA
- 01.11.2020 - 23:27
- Güncelleme : 01.11.2020 - 23:44
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve müsabakayı kaybeden sarı-kırmızılı takımda Bayram Bektaş dönemi sona erdi.
Rize dönüşü kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı, sportif direktör Bülent Bölükbaşı ve teknik direktör Bayram Bektaş bir araya geldi.
Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrasında karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildi.
Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz toplantı sonrasında, "Bayram Bektaş hocamızla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya karar verdik" açıklamasını yaptı.
6 MAÇTA 2 GALİBİYET 4 MAĞLUBİYET ALDI
Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.
Kayserispor kulübü, 48 saat içinde yeni bir teknik direktör ile anlaşıp Hatayspor ile sahasında oynayacağı müsabakaya hazırlanacak.