Kayserispor'da Tolunay Kafkas sesleri

Haber Merkezi
Kayserispor'da yeni teknik adam arayışları sürerken, tecrübeli teknik direktör Tolunay Kafkas da adaylar arasındaki yerini aldı.
61 Saat'in haberinde; Kafkas'ın, Kayserispor cephesi ile temas kurduğu ve "Göreve hazırım" dediği de belirtildi.
KARAGÜMRÜK'TE GÖREV YAPTI
56 yaşındaki teknik adam, son olarak Karagümrük'te görev yapmıştı.
Kafkas, cumartesi gününe kadar Kayserispor'un başına geçmesi halinde ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkmış olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış