Kayserispor'da Tolunay Kafkas sesleri

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Kayserispor'da yeni teknik adam arayışları sürerken, tecrübeli teknik direktör Tolunay Kafkas da adaylar arasındaki yerini aldı.

61 Saat'in haberinde; Kafkas'ın, Kayserispor cephesi ile temas kurduğu ve "Göreve hazırım" dediği de belirtildi.

KARAGÜMRÜK'TE GÖREV YAPTI

56 yaşındaki teknik adam, son olarak Karagümrük'te görev yapmıştı.

Kafkas, cumartesi gününe kadar Kayserispor'un başına geçmesi halinde ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkmış olacak.