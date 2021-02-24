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    Kayserispor'da yeni teknik sorumlular Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli

    Kayserispor, teknik sorumlu olarak Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli ile anlaştıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 14:06
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    Kayserispor'da yeni teknik sorumlular Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli

    Kayserispor teknik sorumlu olarak Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'yi  aynı anda göreve getirdiğini duyurdu.

    KAYSERİSPOR DUYURDU

    Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A takımımız Teknik Sorumluluğuna uzun yıllar kulübümüze hizmet veren antrenörlerimiz Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirilmiştir."

    Kayserispor da yeni teknik sorumlular Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli #1

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