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Kayserispor'da yeni teknik sorumlular Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli

Kayserispor'da yeni teknik sorumlular Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli

Kayserispor, teknik sorumlu olarak Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli ile anlaştıklarını açıkladı.