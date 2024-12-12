Kayserispor'dan borçlara ilişkin açıklama

Kayserispor, kulübün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi dairesine borçlarının kapatıldığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bir süredir Kayserispor kamuoyunu meşgul eden takımımızın üç puan silinme cezası ile ilgili konu bugün itibarıyla vergi dairesi ve SGK'ye yapılan ödemelerle kapatılmıştır. Bu borçların ödenmesi noktasında büyük fedakarlık yapan Kayserispor sevdalısı ve Kayserispor taraftarı Sayın Mustafa Baki Ersoy'a kulübümüz adına teşekkür ederiz.