Kayserispor'dan çok sert hakem sözleri: Delikanlı varsa çıkın, konuşun

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Kayserispor, Süper Lig'in 7'nci haftasında kendi sahasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı basın toplantısında hakemi ve federasyonu eleştiren sert açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNU MAHVETMEK İSTEMİYORLARSA..."

Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum. Görevini güzel yaptı. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir daha federasyona ve MHK'ye buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlarımıza verirlerse o zaman daha değişik konuşurum. Lütfen vermesinler. Bu hakem geçen sene 2 Galatasaraylı çarpışıyor, faul veriyor, dönüyor o top bize gol oluyor. Maçı kaybediyoruz. Sivas maçında VAR hakemi, nizami golü 'ofsayt' diye iptal ediyor. Tebrik ediyorum. Ben Atilla Karaoğlan'a amatör ligde maç yönettirmem. Eğer Türk futbolunu mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler.

"YÜREĞİ YİYEN VARSA ÇIKSIN"

Fenerbahçe yendi. Galatasaray puan kaybetti. Beşiktaş'ın 3 puan alması lazım. Aldı. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel. Yani ilk yarı oynadığımız futbol, herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı. Tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum hem de. Sevinsinler. Çok mutlu olsunlar. Ama hakeme rağmen Kayserispor'a kimse bir şey yapamayacak. Burası çok büyük camia. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın, delikanlı gibi konuşalım. Hakem, federasyon hepsi hikaye. Delikanlı varsa çıkacaklar ve bu hakemlerle ilgili konuşacaklar. O penaltıyı yorumlayacaklar. Vermediğini yorumlayacaklar. Sonra konuşacağız. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.