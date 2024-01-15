Kayserispor'dan hakem Atilla Karaoğlan'a tepki Kayserispor, Galatasaray mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Nelsson ve 85. dakikada penaltıdan Dries Mertens atarken konuk takımın tek sayısını 57. dakikada Boa Morte kaydetti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Kayserispor adına Bahoken penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla puanını 51 yapan ve lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Galatasaray ligdeki bir sonraki maçında Trabzonspor deplasmanına gidecek.

29 puanda kalan Kayserispor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

Kayserispor'dan hakem paylaşımı

Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Kayserispor'dan maç sonu dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda Mertens'in hakem Atilla Karaoğlan'a sarıldığı fotoğraf kullanılarak, "Endişeye mahal yok endişeye" sözleri kullanıldı.