Kayserispor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek açıklaması

AA & Ensonhaber

Kayserispor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna destek açıklaması yaptı.

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunu kastederek, kamuoyunda istifa edeceğine yönelik motivasyon bozucu yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında beyhude bir güruhun gereksiz bir çaba içinde olduklarına şahit olunduğu bildirildi.

"ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE İNANIYORUZ"

Bu süreçte Türk futbolunun çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir duruş sergilemenin tüm kulüplerin ve paydaşların ortak sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Zaman zaman birçok hakem hatasına maruz kalan bir Süper Lig kulübü olarak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin, Türk futbolunun gelişimi ve başarısı adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğine inanıyoruz. Göreve geldikleri günden bu yana hem kulüplerin yapısal sorunlarının çözümüne hem de futbolumuzun uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinmesine yönelik gösterdikleri çabaları takdir ediyoruz.

"TÜM FUTBOL CAMİASINI SAĞDUYU VE BİRLİK OLMAYA DAVET EDERİZ"

Türk futbolunun, bu gibi kritik dönemlerde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme zorunluluğu olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: