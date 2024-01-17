Kayserispor'dan icra açıklaması

AA

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; kulübün adının, markasının, ürünlerin satıldığı mağazasının ve futbol okullarının icradan satılığa çıkarıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kulübün adının, icradan satılığa çıkarıldığına dair haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, bu haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"Bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz"

İddiaların hukuki zemine taşınacağının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bazı basın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün adının, markasının, mağazasının ve futbol okullarının icradan satılığa çıkarıldığına dair iddiaları üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün markalarının satışa çıkarıldığı ile ilgili yalan ve mesnetsiz haberlerin kasıtlı yapıldığını, kulübümüze alenen zarar vermeye çalışan ve kazandığımız ivmeyi baltalamak isteyen kalemlerin amacına ulaşamayacağını bir kez daha önemle belirtiriz. Yayınlanan haberler asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kayserispor Kulübü karşı karşıya olduğu bu durumu titizlikle takip etmekte olup, duruma ilişkin tespitler yapmaktadır ve kulübümüz hukuki zeminde doğmuş, doğacak tüm haklarını kullanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.