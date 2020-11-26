Kayserispor'dan Muğdat Çelik'e ceza

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Muğdat Çelik'in kasıtlı olarak kırmızı kart gördüğüne yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi ve Çelik için rutin ceza sisteminin uygulanacağını söyledi.

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalmış, mücadelede kırmızı kart gören Muğdat Çelik eleştiri konusu olmuştu.

Muğdat Çelik'in mücadelenin ilk yarısında Linnes'in önünde kalacak topu eliyle kestikten sonra gördüğü sarı kart, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'da büyük yankı bulmuştu.

Gazete, sosyal medya hesabında, Muğdat'ın ilk yarıda gördüğü sarı kart pozisyonunun videosunu paylaşırken altına, "Kayserisporlu Muğdat Çelik, eski takımına karşı oynadı. Mücadelenin ilk yarısında topa elle müdahalesi sonrasında sarı kart gören Muğdat Çelik, mücadelenin ikinci yarısında bir de penaltı yaptı. Ardından da oyundan ihraç edildi." notunu düşmüştü.

Muğdat Çelik bu müdahaleden sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Kayserispor 30 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş karar aldı.

"RUTİN CEZA UYGULANACAKTIR"

Kasıtlı kart gördüğü iddialarına katılmayan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Kayserisporumuzun diğer futbolcuları gibi en değerli futbolcularından biri olan Muğdat, Galatasaray maçında aşırı motivasyon sonucu arzu ettiğimiz performansı gösterememiş ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştır. Kasıtlı davranış iddiaları Muğdat gibi karakterli bir futbolcuya yakışmadığı gibi çirkindir. Kendisine kulübümüzün belirlediği rutin ceza uygulanacaktır." dedi.