Kayserispor'dan penaltı tepkisi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hakem kararlarını eleştirdi.

"MAÇ 3-2 İKEN VERİLMEYEN NET BİR PENALTIMIZ VAR"

Penaltılarının verilmediğini söyleyen Ali Çamlı şöyle dedi:

"Maç 3-2 iken verilmeyen net bir penaltımız var! Hakem penaltıyı verse maç başka bir yere gidecek. Genç hakemlerimizin ve VAR'daki görev yapan arkadaşlar, Anadolu kulüplerinin maçlarını yönetirken kafalarında başka bir şeyler kurmasınlar, sadece maç yönetsinler."

"YENİLDİK AMA..."

Ali Çamlı ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcularımın alınlarından öpüyorum, onlarla gurur duyuyorum. Bugün maçın sonucunun 6-2 olması benim umurumda değil. Yenildik ama kesinlikle Kayserispor'un bu kadar eksiğine rağmen oynadığı futbol, ortaya koyduğu karakter ve cesur futboldan dolayı tebrik ediyorum. Kayserispor seyircisine de helal olsun.