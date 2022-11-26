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    Kayserispor'dan Şenol Güneş'e tepki

    Kayserispor'dan Şenol Güneş'e tepki

    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncuları Onur Bulut ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
    • 26.11.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 17:25
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş geçtiğimiz gün basın mensuplarının sorularını cevaplandırmıştı.

    Tecrübeli teknik adam birçok konuda açıklama yaparken en dikkat çekici ifadeleri Kayserispor'un oyuncusu Onur Bulut ile ilgili olmuştu.

    "Burada olmasını isterim"

    Kayserispor'un milli oyuncusu Onur Bulut'u takımda görmek istediğini belirten Güneş, "Kayserisporlu Onur Bulut, iyi bir oyuncu. Burada olmasını isterim." ifadelerinde bulunmuştu.

    Kayserispor Kulübü bu açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

    Kayserispor dan Şenol Güneş e tepki #1

    İşte Kayserispor'un açıklaması:

    "Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir"

    "Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş'in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz.

    "Bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz"

    Beşiktaş Kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de gözardı eden bu davranışın sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz."

    Kayserispor dan Şenol Güneş e tepki #2

    İyi bir sezon geçiriyor

    Kayserispor'un 28 yaşındaki savunma oyuncusu Onur Bulut, bu sezon göstermiş olduğu performans ile A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

    Bulut, Süper Lig'de çıktığı 14 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistle iyi bir performans sergiledi.

    Kayserispor dan Şenol Güneş e tepki #3

    Kayserispor dan Şenol Güneş e tepki #4


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