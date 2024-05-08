Kayserispor’dan transfer yasağı kararına itiraz geldi

DHA

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a, FIFA tarafından 14 Mart’ta transfer yasağı getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Jocelyn Janneh, Salifou Soumah, Andrea Bertolacci ve Denis Alibec ile yaşanan haksız fesih anlaşmazlığı sonucu 2 dönem transfer yasağı cezası aldı.

"Transfer yasağı hükmüne itirazımız avukatlarımız tarafından yapılmıştır"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Büyük Kayserispor Taraftarı, bir süre önce açıklanan kararla haksız fesihlerin konu edildiği transfer yasağı hükmüne itirazımız Avukatlarımız tarafından yapılmıştır. Sürecin sonuçlanması ile birlikte kamuoyu bilgilendirilecektir. Cezaya konu oyuncular, Jocelyn Janneh, Salifou Soumah, Andrea Bertolacci, Denis Alibec.