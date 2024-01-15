Kayserisporlu Bahoken, penaltıda Muslera'yı geçemedi
ensonhaber.com

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısının son dakikalarında ise VAR devreye girdi.

Kayserispor, Galatasaray karşısında 44. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Bu dakikada Stephane Bahoken'in vuruşu Abdülkerim Bardakcı'dan dışarıya gitti. Kayserisporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazlarında bulundu.

Bahoken, penaltıdan yararlanamadı

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Bahoken, kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)