Kayserisporlu futbolcular, öğrencilerle bir araya geldi Kayserisporlu futbolcular Kartal Kayra Yılmaz ve Julian Jeanvier, öğrencilerle buluşarak soruları yanıtladı.

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İHA

Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle buluşan Kayserispor’lu futbolcular Kartal Kayra Yılmaz ve Julian Jeanvier, soruları yanıtlayarak forma imzaladı.

Taraftarların saha içerisinde arkalarındaki itici güç olduğunu dile getiren Kartal Kayra Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Kayserispor taraftarı, Anadolu kulüpleri arasında çok büyük bir taraftar grubu. Bizim sahanın içerisinde yorgun anımızda taraftarın verdiği destekler ve tezahüratlar çok daha koşmamıza ve mücadele etmemize itekliyor. Arkamızda itici bir güç gibi bize hissettiriyor. Taraftarlarımız bu desteğini hiçbir zaman kesmesin. İyi ve kötü binde bizi yalnız bırakmanızı istiyorum.

"Futbolcu olmasam voleybolcu olmak isterdim"

Futbola başlama hikayesini anlatan Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Futbol oynamak gerçekten çok keyifli. Milyonlarca insanın önünde olmak, sizin gibi gençlere örnek olabilmek güzel bir şey. Futbol güzel bir oyun ve izlemesi çok keyifli. Ben 4-5 yaşında futbola başladım. Mahalle aralarında oynarken hocamın keşfi ile futbola başladım. Yeteneğimin olduğunu ve bir kulübün altyapısına girmemi söylediler. Futbola başlama hikayem bu şekilde oldu. İyi ki futbola başlamışım. Açıkçası yeteneğim olduğu için futbola başladım. Futbolcu olmasam voleybolcu olmak isterdim.

"Kayserispor taraftarları olarak asla vazgeçmeyin"

Julian Jeanvier de taraftarların kendilerini için çok önemli olduğunu dile getirerek, şu şekilde konuştu:

Taraftarlar bizim için çok önemli. Maç esnasında bize net bir şekilde güç veriyor. Destek geldikçe bizim saha içerisindeki performansımız ve başarımız çok daha fazla olacaktır. Bu desteklerden Kayserispor taraftarları olarak asla vazgeçmeyin. Ben İngiltere’de, Belçika’da ve Fransa’da futbol oynadım. Kayserispor’da bulduğum atmosferi bu ülkelerin hiçbirinde bulmadım. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Küçükken dövüş sanatlarına karşı bir ilgim vardı. Kung Fu’ya yönlendirildim. Bunlardan birini yapmayı çok istiyordum. İstediğim gibi gitmedi. Gitmeyince de arkadaşlarımla zaten sokakta futbol oynuyordum. Sonrasında hem futbol hem okul devam etti. Futbolcu olmaya karar verdim ve başarılı da oldum.

"İlimizin en önemli marka değerlerinden bir tanesi Kayserispor'dur"

Futbolculara teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise Kayserispor’un şehrin marka değerini olduğunu belirterek, şunları dedi:

İlimizin en önemli marka değerlerinden bir tanesi Kayserispor'dur. Hepimizin gönlünü verdiği, bizi temsil eden, Erciyes'in zirvesini temsil eden bir markadır. İstiyoruz ki onları her fırsatta onlara gönül veren siz gençlerimizle çeşitli ortamlarda buluşturalım. İstiyoruz ki onlara desteğimizle, birlikteliğimizle bu şehrin ne kadar önemli bir değeri olduklarını onlara hissettirelim.

Kayserispor İdari Menajeri Yunus Akbulut da öğrencilere teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)