Kayserisporlu taraftarlardan Başakşehir'in hocası Çağdaş Atan'a tepki Kayserispor ile Başakşehir'in 0-0'lık skorla berabere kaldığı müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte euroları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, Başakşehir'i ağırladı.

Mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sezonki 4. beraberliğini alan ve puanını 10'a çıkaran Kayserispor, bir sonraki maçında Ankaragücü deplasmanına gidecek.

Haftayı 4 puanla tamamlayan Başakşehir ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Kayseri'de Çağdaş Atan'a tepki

Sezonun ilk 4 haftasında Kayserispor'un teknik direktörü olan ancak sarı-kırmızlı takımdan ayrılarak Başakşehir ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, yeni takımıyla ilk kez Kayseri'ye geldi.

Kayserisporlu taraftarlar ise karşılaşma öncesinde Çağdaş Atan aleyhine tezahüratlarda bulundu, "Kayseri'yi satanı biz de satarız" ve "Çağdaş Atan'a pembe tezkere" sloganları attı.

Taraftarlar sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500'er euroluk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı.

Çağdaş Atan, seronomi öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Gün gelir ihanet eden sadakat ister" yazılı bir de pankart açtı.