Kayserispor'un Barış Alper Yılmaz için kırmızı kart beklediği pozisyon Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor ile karşılaştığı mücadelede Barış Alper Yılmaz'ın Baran Ali'ye yaptığı faul sonrasında ev sahibi takımın futbolcuları kırmızı kart bekledi.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış hafta mücadelesinde son şampiyon Galatasaray ile transfer yasağı sürdüğü için kadrosunu güçlendiremeyen Kayserispor karşı karşıya geldi.

Kayseri'nin ev sahipliğinde oynanan maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Kayseri cephesi kırmızı bekledi

Mücadelenin 12. dakikasında Barış Alper Yılmaz, orta saha mücadelesinde Kayserispor'un genç futbolcusu Baran Ali Gezek'e bir faul yaptı. Yaşanan bu pozisyonun ardından ise maçın hakemi Halil Umut Meler, Barış Alper'e sarı kart gösterdi.

Bu karar sonrasında Kayserispor cephesi kırmızı kart için hakeme itirazda bulunurken karar değişmedi. Yaşanan bu olay sonrasında pozisyonla ilgili sosyal medyada tartışmalar yaşandı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)