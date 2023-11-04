Kayserispor'un Onur Bulut itirazı kabul edildi Kayserispor'un Onur Bulut'un Beşiktaş'a transfer sürecine ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği kararın iptali için Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul gördü.

AA & Ensonhaber

Onur Bulut transferine ilişkin yeni gelişme...

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor tarafından yapılan açıklamaya göre Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi konusundaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) kararına yaptığı itirazı görüşen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, eksik inceleme nedeniyle UÇK kararının kaldırılmasına, dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK'ye gönderilmesine oy birliği ile karar verdi.

UÇK, Beşiktaş'ı haklı bulmuştu

Kayserispor, 6 Şubat 2023'te oyuncusu Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ancak 8 Şubat 2023'te Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna dahil ettiğini açıklamıştı.

Kayserispor, konuyu UÇK'ye taşımış, UÇK de transfer sürecinde Beşiktaş'ı haklı bulmuştu.