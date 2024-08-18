Kayserispor'un Süper Lig'deki ilk golü Miguel Cardoso’dan
İHA

ekiplerinden Kayserispor’da 2024-2025 sezonun ilk golünü Miguel Cardoso attı.

2-1'lik skorla kaybedilen maçına ilk 11'de başlayan Portekizli futbolcu, müsabakanın 14. dakikasında Mehdi Bourabia’nın pasında topu ağlara gönderdi ve hem ilk golünü attı hem de takımının yeni sezonda ilk golünü kaydetmiş oldu.

OYNADIĞI FUTBOLLA BEĞENİ TOPLADI

90 dakika sahada kalan Miguel Cardoso, oynadığı futbolla beğeni kazanırken alınan mağlubiyet sonrası ise büyük üzüntü yaşadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)