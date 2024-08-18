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Kayserispor'un Süper Lig'deki ilk golü Miguel Cardoso’dan

Kayserispor'un Süper Lig'deki ilk golü Miguel Cardoso’dan Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan ve sahadan 2-1’lık mağlubiyetle ayrılan Kayserispor ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezondaki ilk golünü ise Portekizli oyuncu Miguel Cardoso kaydetti.