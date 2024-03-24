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Kaza yapan Kayserispor başkanı, emniyete götürüldü

Kaza yapan Kayserispor başkanı, emniyete götürüldü Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Suriye uyruklu İbrahim M. (60), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.