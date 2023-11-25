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Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etti.

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Alanyaspor maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

"Biz Galatasaray'ız, 3 puanların talibi ve sahibiyiz"

Genç oyuncu şu cümleleri kurdu:

"3 puanı aldığımız için mutluyuz. Milli arayı iyi şekilde değerlendirdik. Yoğun bir fikstüre giriyoruz, burada 3 puanı almak mutluluktu. Daha devamı gelecek. Biz Galatasaray'ız, 3 puanların talibi ve sahibiyiz. Gereken şeyler bunlar!"

"Bu sezon elimden geleni yapacağım"

Kazımcan sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben ve Angelino oynuyorduk. Takıma katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz ve gelişmeye devam ediyoruz. Benim için büyük takımda oynamak zor. Zoru başaracağımı düşünüyorum. Maç içinde istedikleri şeyler zamanla olabilecek bir şey. Bazı pozisyonlar içeri giriyorum, bazen çizgiden gidiyorum. Bu sezon elimden geleni yapacağım."