Kazımcan Karataş: Sezon sonu şampiyonuz

- Galatasaray oyuncusu Kazımcan Karataş, Fenerbahçe ile berabere kaldıkları derbinin ardından açıklamalarda bulundu.
- Karataş, sahadaki mücadelenin taraftarla birlikte verildiğini söyledi.
- Sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray’ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu.
Karataş, sahadaki performansın sadece 11 kişiyle sınırlı olmadığını belirterek, “Sahadaki 11 kişi değil, taraftarmızla beraber, milyonlarla beraber oynadık. Lider gibi sahadaydık” dedi.
ŞAMPİYONLUK MESAJI
Başarılı futbolcu, sezon sonunda şampiyon olacaklarını ifade ederek, “Lider geldik, lider dönüyoruz. Sezon sonu şampiyon biz olacağız. Taraftarımız, bu deplasmanda da bizi evimizde hissettirdiler” diye konuştu.