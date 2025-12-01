Kazımcan Karataş: Sezon sonu şampiyonuz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray’ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu.

Karataş, sahadaki performansın sadece 11 kişiyle sınırlı olmadığını belirterek, “Sahadaki 11 kişi değil, taraftarmızla beraber, milyonlarla beraber oynadık. Lider gibi sahadaydık” dedi.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Başarılı futbolcu, sezon sonunda şampiyon olacaklarını ifade ederek, “Lider geldik, lider dönüyoruz. Sezon sonu şampiyon biz olacağız. Taraftarımız, bu deplasmanda da bizi evimizde hissettirdiler” diye konuştu.