Kazımcan Karataş'a derbide yabancı madde geldi!

- Kazımcan Karataş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbide tribünden gelen bir yabancı maddeyle yaralandı.
- Galatasaray'ın gol sevinci sırasında gelen cisim, Karataş'ın gövdesine isabet etti.
- Sağlık görevlileri, derhal müdahale ederek bandaj uyguladı.
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan dev derbinin ilk yarısında tansiyon bir hayli yükseldi.
KAZIMCAN'A TRİBÜNDEN CİSİM GELDİ
Leroy Sane'nin attığı gol sonrası sarı-kırmızılı futbolcular golü kutlama için deplasman tribünün önüne gitti.
Galatasaray'ın sevinç anı sırasında tribünden gelen bir cisim, Kazımcan Karataş'ın gönünün hemen alt bölgesine geldi.
Daha sonra sağlık görevlileri bu bölgeye bandaj uyguladı.
