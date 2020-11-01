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    Keçiörengücü ile İstanbulspor berabere kaldı

    TFF 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde Keçiörengücü ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 15:52
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    Keçiörengücü ile İstanbulspor berabere kaldı

    TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, İstanbulspor'u konuk etti.

    Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

    İSTANBULSPOR'UN DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

    Ev sahibi ekibin golünü 36. dakikada Samet Akaydın kaydetti. İstanbulspor'un golünü ise 75. dakikada penaltıdan Onur Ergün attı.

    Son 3 maçta 2. beraberliğini alan İstanbulspor, puanını 17 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ligde 2 maçtır kazanamayan Keçiörengücü ise 14 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

    İstanbulspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Eskişehirspor deplasmanına gidecek.

    Keçiörengücü ile İstanbulspor berabere kaldı #1

    Keçiörengücü ile İstanbulspor berabere kaldı #2

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