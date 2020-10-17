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    Keçiörengücü, Ümraniyespor'u 2 golle yendi

    TFF 1. Lig'de Ümraniyespor ve Keçiörengücü İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 15:47
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    Keçiörengücü, Ümraniyespor'u 2 golle yendi

    TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü konuk etti.

    KEÇİÖRENGÜCÜ 2 GOLLE KAZANDI

    Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka Keçiörengücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Süleyman Olgun ve 76. dakikada Cem Ekinci kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü ise 45. dakikada Mert Kula (kendi kalesine) attı.

    Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Keçiörengücü puanını 10'a yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Ümraniyespor ise 4 puanla 14. sırada yer buldu.

    Keçiörengücü gelecek hafta Bandırmaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.

    Keçiörengücü, Ümraniyespor u 2 golle yendi #1

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