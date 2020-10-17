- Haberler
- Futbol Haberleri
- Keçiörengücü, Ümraniyespor'u 2 golle yendi
Keçiörengücü, Ümraniyespor'u 2 golle yendi
TFF 1. Lig'de Ümraniyespor ve Keçiörengücü İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- Haber Merkezi
- 17.10.2020 - 15:47
TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü konuk etti.
KEÇİÖRENGÜCÜ 2 GOLLE KAZANDI
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka Keçiörengücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Süleyman Olgun ve 76. dakikada Cem Ekinci kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü ise 45. dakikada Mert Kula (kendi kalesine) attı.
Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Keçiörengücü puanını 10'a yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Ümraniyespor ise 4 puanla 14. sırada yer buldu.
Keçiörengücü gelecek hafta Bandırmaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.