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    Keçiörengücü'nde koronavirüs vakası

    TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 15:31
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 15:39
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    Keçiörengücü'nde koronavirüs vakası

    TFF 1. Lig'de 14. haftaya lider giren Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun  koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü futbolcuları, ligde 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tuzlaspor müsabakası öncesinde rutin Kovid-19 PCR testinden geçirildi.

    Keçiörengücü nde koronavirüs vakası #1

    İZOLASYON SÜRECİ BAŞLADI

    Açıklamada, "Kovid-19 PCR testlerinde, 1 futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcumuz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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