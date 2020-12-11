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Keçiörengücü'nde koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 11.12.2020 - 15:31
- Güncelleme : 11.12.2020 - 15:39
TFF 1. Lig'de 14. haftaya lider giren Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü futbolcuları, ligde 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tuzlaspor müsabakası öncesinde rutin Kovid-19 PCR testinden geçirildi.
İZOLASYON SÜRECİ BAŞLADI
Açıklamada, "Kovid-19 PCR testlerinde, 1 futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcumuz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.