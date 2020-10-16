Kemal Ademi: Ronaldo'dan daha yükseğe sıçrarım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, iddialı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Önce "Lakabım Zlatan" diyen Kosovalı oyuncu, şimdi de Ronaldo'dan daha yükseğe sıçrayabileceğini iddia etti.

Fenerbahçe'nin Samatta ve Cisse ile birlikte gol umudu olan Kemal Ademi, gazeteci Volkan Demir'e konuştu.

"LAKABIM ZLATAN"

Daha önce verdiği röportajda, "Oynadığım takımlarda lakabım Zlatan oldu." diyen 24 yaşındaki oyuncu, şimdi de Cristiano Ronaldo'dan bir örnek verdi.

İşte o röportajın bir kısmı:

"RONALDO'DAN DAHA YÜKSEĞE SIÇRAYABİLİRİM"

Antrenmandaki sıçrama fotoğrafın herkesin dikkatini çekti. Ne kadar yükseğe sıçrarsın Ronaldo'ya meydan okur musun?

"Ne kadar yükseğe çıktığımı, sıçradığımı bilmiyorum ama yüzde yüz hazır olduğumda Ronaldo'dan daha yükseğe sıçrayabilirim. Kulüpteki antrenörlerle çalışıyoruz. Uzun boyluyum ve hızlı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum çalışmalarımız sürüyor."