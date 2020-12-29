Kemal Ademi ve Lemos kiralık olarak gönderilecek

Kemal Ademi ve Lemos kiralık olarak gönderilecek

Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimler arasında yer alan Lemos ve Kemal Ademi'nin transfer sezonunun açılmasının ardından kiralık olarak gönderilmeleri planlanıyor.

Fenerbahçe'de transfer döneminde yolların ayrılması beklenen Nabil Dirar'ın yanına 2 ismin daha eklendiği öğrenildi.

Sezon başından beri kendilerine verilen şansı değerlendiremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi'nin de takımdan gönderilmesine karar veren Erol Bulut'un, yönetime bu konuda rapor verdiği de gelen haberler arasında.

KİRALANACAKLAR

Lemos ve Kemal Ademi ikilisini ikna etmeye çalışan Emre Belözoğlu'nun futbolcuları kiralık olarak göndereceği belirtilirken, açılan kontenjanla da eksik mevkilerin doldurulması planlanıyor.

Lemos ve Ademi'nin gönderileceği kulüplerdeki performansları geleceklerini şekillendirecek.