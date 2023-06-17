Kemal Özbilgin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bize en büyük zararı verdi Fenerbahçe'nin mali genel kurul toplantısında yine hükümet karşıtlığı yapıldı. Üyelerden Kemal Özbilgin, "Fenerbahçe'ye en büyük zararı Tayyip Erdoğan vermiştir" diyerek tepki çekti.

Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Genel kurulda konuşanların büyük kısmı futboldaki başarısızlığı es geçerek Ali Koç'a övgüler yağdırdı.

"Hükümete ihtiyacımız yok"

Kürsüye çıkan genel kurul üyesi Kemal Özbilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz sözler sarf etti.

Tayyip Erdoğan Fenerbahçeli diyorlar! Bize en büyük zararı veren Tayyip Erdoğan'dır. Fenerbahçe'nin hiç kimseye ihtiyacı yoktur ne hükümete ne Tayyip Erdoğan'a... Fenerbahçe tek başına her gücün karşısında durmaya yeter! Bu tribün için her şeye varız. Yabancı oyuncuları sağlam alın. Atatürk'ün takımıyız. Hükümete de ihtiyacımız yok. FETÖ'cülerin Allah belasını versin. Biz en büyük zararı Tayyip Erdoğan'dan gördük.

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"Cennet mi Fenerbahçe mi deseler Fenerbahçe derim"

Bana cennet mi Fenerbahçe mi deseler Fenerbahçe derim. Sayın Dündar siz de muhalif gazeteciliği bırakıp sadece Fenerbahçe'ye odaklanın.



Emre Belözoğlu, Okan abinle ne yaptın? Öptün mü sarıldın mı bilmiyorum ama 7-0 mağlubiyetini bize anlatmazsın.

Salondakiler alkışladı

Kemal Özbilgin'in sözleri diğer üyeler tarafından coşkulu bir şekilde alkışlanırken, sosyal medyada bu sözler büyük tepki gördü.

"Tüm faturayı Ali Koç'a kesmek olmaz"

Bir başka üye Mustafa Alkan Küçükler ise şampiyon olamamanın sorumlusunun Ali Koç olmadığını söyleyerek eleştirilerin odağı haline geldi.