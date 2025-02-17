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Kemerburgaz'da taze başlangıç: Galatasaray kritik viraja hazırlanıyor

Kemerburgaz'da taze başlangıç: Galatasaray kritik viraja hazırlanıyor Hem lig hem Avrupa'da zorlu bir viraja giren Galatasaray kritik maçlar öncesinde Kemerburgaz'daki yeni tesisinde topbaşı yaptı.