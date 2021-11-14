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    Kenan Doğulu'dan Fatih Terim paylaşımı

    Galatasaraylı şarkıcı Kenan Doğulu'dan sürpriz Fatih Terim paylaşımı geldi. Ünlü isim "Grande İmparator" notunu düştüğü paylaşımda Fatih Terim'le yeni çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 14:25
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    Kenan Doğulu'dan Fatih Terim paylaşımı

    Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu yaptığı paylaşımla gündem oldu.

    Doğulu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'le fotoğraf paylaştı.

    “GRANDE İMPARATOR”

    Kenan doğulu yaptığı paylaşımda "Grande İmparator" ifadelerini kullandı. İkilinin oldukça samimi olduğu görüldü.

    Kenan Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

    Kenan Doğulu dan Fatih Terim paylaşımı #1

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