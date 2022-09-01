- Haberler
- Futbol Haberleri
- Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaştı
Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaştı
Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman kariyerine yeniden Almanya'da devam edecek. Karaman, Schalke ile transfer anlaşmasına vardı.
- 01.09.2022 - 11:22
- Güncelleme : 01.09.2022 - 11:39
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ederken bir taraftan da bazı isimlerle yollar ayrılıyor.
Siyah-beyazlı takımda forma giyen Kenan Karaman, Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcunun sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetti.
Almanya'ya gidecek
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bundesliga'ya yeniden dönen Schalke 04, Kenan Karaman'ı kadrosuna katacak. Kenan Karaman, sağlık kontrollerinin ardından Alman ekibiyle sözleşme imzalayacak.
Schalke ile 3 yıllık sözleşme
Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ifade edilen Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Karaman, bu sezon 2 maçta 36 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Futbolcu, geçen sezon ise 33 maçta 2 gol 1 asist kaydetmişti.