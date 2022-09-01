Petrol
93.91
-1.81%
Euro
18.2843
-0.07%
Dolar
18.2015
0.09%
Altın
998.54
-0.22%
Borsa
3164
0.00%
Bitcoin
365.558
-1.21%
BTXN Coin
4.18
-1.87%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaştı

    Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaştı

    Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman kariyerine yeniden Almanya'da devam edecek. Karaman, Schalke ile transfer anlaşmasına vardı.
    • 01.09.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ederken bir taraftan da bazı isimlerle yollar ayrılıyor.

    Siyah-beyazlı takımda forma giyen Kenan Karaman, Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcunun sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetti.

    Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaştı #1

    Almanya'ya gidecek

    Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bundesliga'ya yeniden dönen Schalke 04, Kenan Karaman'ı kadrosuna katacak. Kenan Karaman, sağlık kontrollerinin ardından Alman ekibiyle sözleşme imzalayacak.

    Schalke ile 3 yıllık sözleşme

    Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ifade edilen Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

    Karaman, bu sezon 2 maçta 36 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Futbolcu, geçen sezon ise 33 maçta 2 gol 1 asist kaydetmişti.

    Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaştı #2


    İlginizi Çekebilir

    Isparta'da bomba sanılan çantadan bebek bezi çıktı
    3. Sayfa

    Isparta'da bomba sanılan çantadan bebek bezi çıktı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Adanalı kebapçılar: Eleman bulamıyor, biz çalışıyoruz
    Gündem

    Adanalı kebapçılar: Eleman bulamıyor, biz çalışıyoruz

    Görüş Bildir