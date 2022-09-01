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Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaştı

Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaştı

Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman kariyerine yeniden Almanya'da devam edecek. Karaman, Schalke ile transfer anlaşmasına vardı.