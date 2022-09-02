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    Kenan Karaman, Sivasspor maçında ıslıklanmayı yediremedi

    Sivas maçında oyuna girerken tribünlerin ıslıklamasına çok içerleyen Kenan Karaman, Başkan Çebi’yi arayarak ayrılmak istediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu bu konuşmanın ardından Schalke ile anlaştı.
    • 02.09.2022 - 09:33
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    Kenan Karaman, Sivasspor maçında ıslıklanmayı yediremedi

    Avrupa'da transferin son gününde Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme yaşandı...

    Siyah-beyazlıların geçen yıl Fortuna Düsseldorf’tan transfer ettiği Kenan Karaman Schalke’ye transfer oldu.

    Sivas maçında ıslıklanmak zoruna gitti

    Kenan’ın sürpriz ayrılığının nedeni siyah-beyazlı taraftarların kendisine karşı tutumu oldu. Geçen haftaki Sivas maçında oyuna girerken taraftarların ıslıkladığı milli futbolcu büyük üzüntü yaşarken aynı gece saat 02.00 sularında başkan Ahmet Nur Çebi’yi telefonla arayarak “Başkanım tribünlerin beni yuhalamasına çok üzüldüm, gözüme uyku girmiyor. Böyle devam edemem, ayrılmak istiyorum.” dedi. Oyuncusunu teselli etmeye çalışan Çebi ise “Sen disiplinli bir oyuncusun. Biz senden çok memnunuz, bırakmak istemiyoruz.” dedi.

    Kenan Karaman, Sivasspor maçında ıslıklanmayı yediremedi #1

    "Alacaklarımı siliyorum"

    Başkan Çebi’nin kalması yönündeki sözlerine karşın Kenan kararlıydı: “Başkanım beni bırakın. Ne kadar alacağım varsa da siliyorum. Lütfen bonservisimi verin. Bu saatten sonra istenmediğim yerde kalamam. Sizin ve yönetimin arkamda olduğunuzu biliyorum ama taraftar istemezken kalmamın manası yok.”

    Tüm alacaklarından vazgeçen Kenan’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken Kenan Beşiktaş’tan aldığı ücretin yarısına Schalke’ye imza attı.

    Kenan Karaman, Sivasspor maçında ıslıklanmayı yediremedi #2

    Ayrılık sonrası ilk sözler

    Kenan Karaman, ayrılığıyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    “Beşiktaş’a gelirken pazarlık yapmadım. Ne söyledilerse ‘Evet’ dedim. Ancak taraftarlar bir türlü beni benimsemedi. Sivasspor maçında oyuna girerken ıslıklanmamı unutmayacağım. Beşiktaş’a hizmet etmek için geldim. Faydalı olmak için elimden gelen bütün çabayı gösterdim. Şimdi Almanya’ya dönüyorum. Herkese elveda. Haklarını helal etsinler.”

    Kenan Karaman, Sivasspor maçında ıslıklanmayı yediremedi #3


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