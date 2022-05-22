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    Kenan Karaman: Yeni sezona daha iyi başlamalıyız

    Süper Lig'in son haftasında Konyasspor'u evinde ağırlayan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Maçın ardından takımın hücum oyuncusu Kenan Karaman ve Güven Yalçın açıklamalarda bulundu.
    • 22.05.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 11:29
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    Kenan Karaman: Yeni sezona daha iyi başlamalıyız

    Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin sahasında oynanan mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Aldığı 1 puan ile Beşiktaş, ligi 59 puanla tamamladı.

    Maçın ardından takımın 28 yaşındaki oyuncusu Kenan Karaman mücadeleyi değerlendirdi. Güven Yalçın da önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele edeceklerini belirten açıklama yaptı.

    "Kazanmak istiyorduk ama başaramadık"

    Konuşmasına maçı değerlendirerek başlayan Kenan, "İlk yarı maça hakimdik ama ani bir gol yedik. Orta sahada çok top kaybettik. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyorduk ama başaramadık. Yeni sezona çok iyi hazırlanmamız lazım. Taraftarlarımıza çok iyi bir Beşiktaş izletmemiz lazım" dedi.

    "Hoca bize tembih etti"

    Kenan Karaman sözlerini "Bu sezonu hem hocalarımız hem de takım içinde değerlendirip, yeni sezona daha iyi başlamalıyız. Hoca bize tembih etti, ilk antrenmana hazır gelin dedi. Çok sert bir sezon olacak ve çok sıkı çalışacağız" ifadeleriyle tamamladı.

    Kenan Karaman: Yeni sezona daha iyi başlamalıyız #1

    Güven Yalçın: Seneye şampiyonluk için oynayacağız

    Takımın diğer hücum oyuncusu Güven Yalçın ise "Fenerbahçe'ye karşı 100. maçımı oynamıştım. Böyle büyük camiada 100 maç oynamak kolay değil. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Bu sene istediğimiz gibi olmadı. Hedeflerimizin gerisinde kaldık. Her sezon şampiyon olamazsınız. Bu sezondan öğrendiklerimiz olacak. Seneye şampiyonluk için oynayacağız" şeklinde konuştu.

    Kenan Karaman: Yeni sezona daha iyi başlamalıyız #2


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