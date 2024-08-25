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Kenan Karaman yıldızlaştı! Schalke ile Magdeburg yenişemedi

Kenan Karaman yıldızlaştı! Schalke ile Magdeburg yenişemedi Milli futbolcu Kenan Karaman'ın 1 gol ve 1 asistle mücadele ettiği maçta Schalke, deplasmanda Magdeburg ile 2-2 berabere kaldı.