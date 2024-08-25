Kenan Karaman yıldızlaştı! Schalke ile Magdeburg yenişemedi

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Almanya Bundesliga 2'nin 3. hafta maçında Magdeburg ile Schalke karşı karşıya geldi.
Avnet Arena'da oynanan müsabaka gol düellosuna sahne olurken, kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
KENAN, 1 GOL VE 1 ASİSTLE OYNADI
Schalke'nin golleri 8. dakikada Sylla ve 76. dakikada Kenan Karaman'dan geldi. Milli oyuncu ayrıca, ilk golün de asistini yaptı.
Magdeburg'un golleri ise 39. dakikada Mathisen ve 45+2. dakikada Kars'tan geldi.
Schalke'de Kenan Karaman 90 dakika süre aldı. Mehmet Aydın ise 80. dakikada yerini Taylan Bulut'a bıraktı.
İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI
Ligin bir sonraki haftasında Schalke, Köln ile karşılaşacak. Magdeburg ise Nürnberg'e konuk olacak.
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