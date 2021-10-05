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    Kenan Karaman'dan Beşiktaş'a müjde

    Altay maçında sakatlanan Kenan Karaman'ın, geçireceği operasyonun ardından Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 11:01
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    Kenan Karaman'dan Beşiktaş'a müjde

    Beşiktaş'ın Süper Lig 'de deplasmanda 2-1'lik skorla kaybedilen Altay maçında elinden sakatlanan, ancak sonraki maçlarda forma giymeye devam eden Kenan Karaman'ın durumunda yeni gelişmeler yaşandı.

    BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FORMA GİYECEK

    Milli Takım'a seçilen yıldız futbolcunun, Norveç ile oynanacak karşılaşmada yer alacağı ancak Letonya mücadelesinde kadroda olmayacağı öğrenildi.

    El parmağında kırık bulunan futbolcunun, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Başakşehir ile yapılacak karşılaşmada forma giyeceği ifade edildi.

    Kenan Karaman dan Beşiktaş a müjde #1

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