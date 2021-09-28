Kenan Karaman'ın nizami golü iptal edildi

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın 61. dakikada attığı nizami gol Fransız hakem Benoit Bastien'in skandal kararıyla iptal edildi.

Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 61. dakikasında Fransız hakem Benoit Bastien skandal bir karara imza attı. Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kenan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Kenan'ın topu önüne alırken faul yaptığını söyledi.

Pozisyonda net bir şekilde Kenan'ın topu nizami bir şekilde aldığı görülse de hakemin kararında VAR'ın uyarmaması da dikkat çekti.

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