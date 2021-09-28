Euro
10.367
0.47%
Dolar
8.8712
0.61%
Altın
495.05
-0.23%
Borsa
1.384
-0.57%
Bitcoin
370.858
-3.02%
EXEN Coin
19.89
-3.44%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 18 C
    Kenan Karaman'ın nizami golü iptal edildi

    Kenan Karaman'ın nizami golü iptal edildi

    Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın 61. dakikada attığı nizami gol Fransız hakem Benoit Bastien'in skandal kararıyla iptal edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 21:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin 61. dakikasında Fransız hakem Benoit Bastien skandal bir karara imza attı. Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kenan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Kenan'ın topu önüne alırken faul yaptığını söyledi.

    Pozisyonda net bir şekilde Kenan'ın topu nizami bir şekilde aldığı görülse de hakemin kararında VAR'ın uyarmaması da dikkat çekti.

    İŞTE O AN...

    Kenan Karaman ın nizami golü iptal edildi #1

    Kenan Karaman ın nizami golü iptal edildi #2

    Kenan Karaman ın nizami golü iptal edildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir