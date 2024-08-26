Kenan Özer'in gol hasreti bitti Bodrum Futbol Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Kenan Özer, Konyaspor ağlarını sarsarak Süper Lig'de tam 2 yıl 6 ay 11 gün sonra gol atmayı başardı.

DHA

Süper Lig'de evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez devler arenasında galip gelmeyi başaran Bodrum Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Kenan Özer gol hasretini bitirdi.

Takımın en tecrübeli oyuncusu olan Kenan, Süper Lig'de tam 2 yıl 6 ay 11 gün sonra gol atmayı başardı.

SKORU BELİRLEYEN GOLÜ KAYDETTİ

Süper Lig'de son olarak 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor forması altında gol sevinci yaşayan 37 yaşındaki orta saha, Konyaspor karşılaşmasının 88'inci dakikasında attığı penaltı golüyle Bodrum FK'yı 3-1 öne geçirdi.

SON GOLÜNÜ 13 ŞUBAT 2022'DE ATTI

Kenan, Yeni Malatyaspor'da oynarken deplasmanda 2-1 kaybedilen Sivasspor müsabakasında ağları havalandırmıştı.

13 Şubat 2022 tarihinden bu yana Süper Lig'de gol atamayan Kenan o sezonun ardından Bodrum FK'ya transfer oldu.

BODRUM FK'DA 3. SENESİNE GİRDİ

Yeşil-beyazlılarla 3'üncü senesine giren Kenan Özer, 1'inci Lig'de ise 2 sezonda 22 gol attı.

Bu sezon Süper Lig'e dönen Kenan, 2 maçta 39 dakika süre aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)