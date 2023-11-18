A Milli Takım'dan Almanya kalesine şık goller

Almanya ile A Milli Takım arasında oynanan özel maçta heyecanbir an olsun dinmedi.
Millilerimiz, Almanya karşısında adeta şov yaptı.
Ferdi ve Kenan'dan jeneriklik goller
Kai Havertz ile 5. dakikada öne geçen Almanya'ya cevap 38'de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.
Abdülkerim Bardakcı'nın uzun topuna hareketlenen genç yıldız, önüne aldığı topu çok sert bir vuruşla kaleye göndererek fileleri havalandırdı.
Milli takımımızı öne geçiren golü ise 18 yaşındaki yetenekli futbolcu Kenan Yıldız attı.
Genç oyuncunun 45+2'de attığı harika gol ile öne geçen Millilerimiz, soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.
A Milli Takım, 49'da Niclas Füllkrug ile eşitliği sağlayan Almanya'yı, Yusuf Sarı'nın 71. dakikada bulduğu penaltı golü ile 3-2 mağlup etti.
(Görüntüler TRT1'den alınmıştır)
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