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A Milli Takım'dan Almanya kalesine şık goller

A Milli Takım'dan Almanya kalesine şık goller Özel maçta Almanya ile karşılan A Milli Futbol Takımı, Ferdi Kadıoğlu ve genç oyuncu Kenan Yıldız'ın attığı harika goller ile soyunma odasına 2-1 üstün gitti.