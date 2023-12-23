Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ilk golünü attı! Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ilk golünü Frosinone ile deplasmanda oynanan maçın 12. dakikasında kaydetti.

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İtalya Serie A'nın 17. hafta mücadelesinde Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Juvenus karşı karşıya geldi.

Stadio Benito Stirpe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sahneye çıktı.

Genç isim, ilk kez 11'de şans bulduğu maçta ağları sarsmayı başardı.

Üç oyuncuyu geçti

Dakikalar 12'yi gösterdiğinde Juventus'un kaleciye baskısı sonuç verdi, Filip Kostic'in pasıyla ceza sahası sol çizgisinden üç Frosinoneli savunmacıyı geçerek ceza sahasına giren Kenan Yıldız çaprazdan sağ ayak içiyle yakın direğe vurdu, kaleci Stefano Turati ise kapadığı köşeden golü yedi.

Juventus'ta ilk golünü attı

Böylelikle 18 yaşındaki yıldız adayı, Juventus formasıyla çıktığı yedinci maçında ilk golünü kaydetti.

Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendiği hazırlık maçında attığı şık golle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)