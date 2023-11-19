Kenan Yıldız: Montella'ya teşekkür ediyorum A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Almanya karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı.

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A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Milli Takımımızın etkili oynadığı karşılaşma 3-2'lik skor ile Millilerin galibiyetiyle sonlandı.



A Milli Takım'ın 2. golünü atan Kenan Yıldız, Almanya deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

"Hocamıza teşekkür etmek istiyorum"

Kenan Yıldız yaptığı açıklamada, "Federasyondaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Gol atarak galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana güvendikleri için. Umarım böyle devam ederim" dedi.

Montella ile ilgili konuşan genç oyuncu, "Montella motivasyon konusunda çok iyi. Karakter olarak da çok iyi bir insan. Maçtan önce, "Kafana takma, kendi futbolunu oyna, çok iyisin, rahat oyna" dedi" şeklinde konuştu.

Kenan Yıldız ayrıca, "Ne kadar çok oynayabilirsem oynamak istiyorum hem kulübüm hem de burası için" ifadelerini kullandı.