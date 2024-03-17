Kenan Yıldız, oyuna sonradan girdi! Juventus, Genoa'ya takıldı Serie A'nın 29. haftasında Juventus, evinde Genoa ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımda milli futbolcu Kenan Yıldız, 59. dakikada oyuna dahil oldu.

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İtalya Serie A'nın 29. hafta mücadelesinde Juventus ile Genoa karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Juventus'ta Kenan Yıldız maça yedek kulübesinde başladı ve 59. dakikada Chiesa'nın yerine oyuna dahil oldu.

Ev sahibi ekipte Dusan Vlahovic, 90+2 ve 90+3. dakikada gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Juventus, Lazio ile karşılaşacak

Alınan bu sonucun ardından Juventus, puanını 59 yaptı. Genoa ise 34 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Lazio'ya konuk olacak. Genoa ise Frosinone'yi ağırlayacak.