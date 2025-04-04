Kenan Yıldız seccadeyle namaza giderken görüntülendi

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A Milli Futbol Takımımızın ve Juventus'un başarılı futbolcusu Kenan Yıldız, performansıyla adından söz ettiriyor.

Juventus'un bırakmak istemediği Kenan, İngiliz ekiplerinin radarına çoktan girdi.

SECCADEYLE CAMİYE GİDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Manchester United ve Liverpool'un takip ettiği genç yıldızımız, bu kez de sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündeme oturdu.

İtalya'da forma giyen genç ismin Instagramdaki bir hayran sayfası, Yıldız'ın dışarıda çekilmiş bir görüntüsünü paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Milli futbolcu Kenan Yıldız, elinde seccade ile camiye giderken görüntülendi.

Genç oyuncunun bu fotoğrafına dakikalar içinde yorum ve beğeni yağdı.