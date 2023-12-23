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Kenan Yıldız tarihe geçti, Juventus kazandı

Kenan Yıldız tarihe geçti, Juventus kazandı Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Frosinone'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Böylelikle Kenan, Juventus tarihinin en genç gol atan yabancı futbolcusu oldu.